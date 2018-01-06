На эстонской границе россиян не пускали домой

Как сообщили читатели порталу 47news, в полночь с 5 на 6 января российские пограничники не пропускали автомобили из Эстонии в Россию.

"Уже час ждем. Ни одной машины нашими не пропущено", - рассказала читательница Ксения, застрявшая на въезде в Ивангород.

В пресс-службе погрануправления РФ информацию не подтверждают. "Приоритетно пропускали туравтобусы. Системы пропуска работают в нормальном режиме", - заверили в погранслужбе России.

При этом ранее сообщалось, что пограничники ждут пиковых нагрузок на въезд как раз 6-8 января.

Сегодня аналогичная ситуация наблюдается на финско-российской границе: сотни машин стоят в многочасовых пробках на въезд в Россию. Самая тяжелая ситуация на МАПП "Ваалимаа" ("Торфяновка"), где, по данным на 15:46 по Эстонии, время ожидания составляет 2 часа 50 минут. Как "Фонтанке.fi" рассказали в ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, очередь из возвращающихся туристов растянулась от финского КПП "Ваалимаа" до "Торфяновки". На российском пункте пропуска в данный момент открыты 8 полос.