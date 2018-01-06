В Кристийне продолжат бесплатно раздавать гранитную крошку

"Чтобы помочь жителям района справиться с обледенением тротуаров, было принято решение продлить бесплатное распределение гранитной крошки для тех собственников недвижимости, которые не получили её в конце прошлого года", - пояснил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Мешки с гранитной крошкой можно получить во дворе здания управы части города Кристийне.

Квартирные товарищества могут получить 4 мешка по 25 кг, собственники частных домов 2 мешка по 25 кг.

25-килограммовые мешки с гранитной крошкой распределяются с 08.01.2018 до 25.01.2018 два дня в неделю - по понедельникам с 15:00 до 18:00 и четвергам с 9:00 до 12:00.