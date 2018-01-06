В Петербурге пенсионерка пять часов просидела в очереди к врачу и умерла

По данным сайта "Доктор Питер", пожилая женщина умерла в больнице N15 после пяти часов ожидания помощи от врачей. Внук погибшей рассказал, что бабушке стало плохо в два часа дня в пятницу - у нее было предынсультное состояние, и он вызвал скорую. В приемном покое больницы они провели около трех часов, после чего женщину определили в неврологическое отделение. В палате она почувствовала боли в груди, но врач оказался занят.

По словам внука, с 14 до 19 часов к его бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. Около 19 часов мужчине пришлось уйти из больницы, а спустя некоторое время ему позвонили и сказали, что бабушка умерла.