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В Петербурге пенсионерка пять часов просидела в очереди к врачу и умерла

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Пациент в больнице. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту смерти женщины 80 лет в одной из больниц города, сообщает Newsru со ссылкой на сайт СК.

По данным сайта "Доктор Питер", пожилая женщина умерла в больнице N15 после пяти часов ожидания помощи от врачей. Внук погибшей рассказал, что бабушке стало плохо в два часа дня в пятницу - у нее было предынсультное состояние, и он вызвал скорую. В приемном покое больницы они провели около трех часов, после чего женщину определили в неврологическое отделение. В палате она почувствовала боли в груди, но врач оказался занят.

По словам внука, с 14 до 19 часов к его бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. Около 19 часов мужчине пришлось уйти из больницы, а спустя некоторое время ему позвонили и сказали, что бабушка умерла.

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