Эстонский ледокол Botnica хотят отправить на работу в Канаду

В последний раз берега Эстонии лед сковывал в 2011 году, и с тех пор ледовая обстановка в стране царила очень мягкая, так что для ледоколов работы было мало. Сейчас руководство фирмы TS Shipping, которой принадлежит ледокол Botnica, рассматривает вариант отфрахтовать его в Канаду, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы в данный момент ведем переговоры с Канадской береговой охраной, касательно того, чтобы Botnicа был отфрахтован в их воды на время модернизации канадских ледоколов. У них их 10 и все они в ближайшие 5-8 лет будут проходить модернизацию" - говорит управляющий директор TS Shipping Юло Ээро.

Два других эстонских ледокола ЕВА 316 и "Тармо" продолжат нести вахту в Эстонии.