Трамп назвал своей заслугой переговоры между КНДР и Южной Кореей

"Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало. Если эти переговоры во что-то выльются - это будет прекрасно для всего человечества. Я бы хотел, чтобы они приняли участие в Олимпиаде и чтобы затем это привело к чему-то еще. Так что я поддерживаю это на 100 процентов", - заявил Трамп, подчеркнув важнейшую роль США в данном процессе.

Президент также добавил, что США готовы и сами включиться в переговоры между двумя Кореями. "Когда настанет подходящее время, мы примем участие", - сказал он после встречи с членами своего кабинета и лидерами республиканцев в Конгрессе. Отвечая на вопрос о том, готов ли он поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном по телефону, глава государства заявил: "Конечно, я всегда верю в диалог".

Как стало известно накануне, Северная Корея и Южная Корея согласовали дату первых официальных переговоров более чем за два года. По предложению Сеула, они пройдут 9 января в деревне Пханмунджом, которая располагается в демилитаризованной зоне между государствами.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане, и межкорейские отношения в целом.

Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений. Среди прочего он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя контакты между Сеулом и Пхеньяном, обратился к Вашингтону с призывом проявлять предельную сдержанность, чтобы не подорвать шанс на политический процесс на Корейском полуострове.

"Другим участникам этой драмы следует проявлять максимальную осторожность, взвешенность и сдержанность в высказываниях и оценках, чтобы не подорвать столь хрупкий шанс на какой-то более-менее устойчивый политический процесс. Мы эти призывы адресуем прежде всего коллегам в Вашингтоне, которые, по нашей оценке, слишком увлеклись приемами нажимного характера, попытками оказать давление, причем не только вербальное, но и силовое", - указал Рябков.

4 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военно-морские учения в ходе зимней Олимпиады при условии, что КНДР не будет осуществлять никаких провокационных действий. При этом в Белом доме подчеркнули, что и дальше будут оказывать давление на Северную Корею с тем, чтобы Пхеньян отказался от своих ядерной и ракетной программ.