Музей оккупаций закрывается на ремонт: стоимость работ 1 800 000 евро

Ремонтные работы вызваны тем, что летом в музее откроется новая постоянная выставка, сообщает портал Rus.err.ee.

Экспозиция будет обширнее нынешней в несколько раз, поэтому самому музею потребуется перестройка.

В Музее оккупаций, который был открыт на частные средства 15 лет назад, насчитывается свыше 40 тысяч экспонатов.