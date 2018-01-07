Музей оккупаций закрывается на ремонт: стоимость работ 1 800 000 евро

Музей оккупаций закрывается на ремонт: стоимость работ 1 800 000 евро3
7 января 2018 г., 09:41
C воскресенья, 7 января, расположенный в Таллинне Музей оккупаций будет закрыт на ремонт, который продлится до лета. Стоимость работ оценивается примерно в один миллион 800 тысяч евро.
Ремонтные работы вызваны тем, что летом в музее откроется новая постоянная выставка, сообщает портал Rus.err.ee.
Экспозиция будет обширнее нынешней в несколько раз, поэтому самому музею потребуется перестройка.
В Музее оккупаций, который был открыт на частные средства 15 лет назад, насчитывается свыше 40 тысяч экспонатов.