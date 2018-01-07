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Музей оккупаций закрывается на ремонт: стоимость работ 1 800 000 евро

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Музей Оккупации. | ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/EMF

C воскресенья, 7 января, расположенный в Таллинне Музей оккупаций будет закрыт на ремонт, который продлится до лета. Стоимость работ оценивается примерно в один миллион 800 тысяч евро.

Ремонтные работы вызваны тем, что летом в музее откроется новая постоянная выставка, сообщает портал Rus.err.ee.

Экспозиция будет обширнее нынешней в несколько раз, поэтому самому музею потребуется перестройка.

В Музее оккупаций, который был открыт на частные средства 15 лет назад, насчитывается свыше 40 тысяч экспонатов.

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