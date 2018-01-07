У берегов Китая после столкновения с сухогрузом загорелся танкер: пропали более 30 моряков

Сообщается, что ЧП произошло в субботу вечером по местному времени у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL. Это судно принадлежит иранской компании Bright Shipping Limited, сообщает портал Newsru.com.

Xinhua сообщает, что после столкновения 274-метровый танкер перевернулся и загорелся, связь с ним была потеряна. Пропавшими без вести числятся все 32 члена экипажа - среди них 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

Вспыхнувший танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и направлялся из Ирана в Южную Корею.

Гонконгскому сухогрузу, который перевозил 64 тысячи тонн зерна, ничего не угрожает. С борта был спасен 21 член экипажа - граждане Китая.

В поисково-спасательной операции участвуют восемь судов, а также гидросамолет.