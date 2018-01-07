Фото: православные христиане по всему миру празднуют Рождество

Русская служба Би-би-си собрала кадры рождественских праздников и приготовлений в разных странах мира.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

В своем традиционном рождественском телеобращении патриарх Кирилл заметил, что люди проглядели Мессию, потому что "думали о Боге по-своему, по-человечески".

"Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам", - сказал патриарх.

Президент России Владимир Путин традиционно покидает Москву во время празднования Рождества.

В этот раз он посетил рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где был крещен его отец. Сообщается, что президент подарил храму икону середины 19 века.

В Египте патриарх коптской православной церкви Тавадрос II провел торжественную рождественскую службу в новом кафедральном соборе Рождества Христова в нескольких десятках километрах от Каира.

В Сербии в праздничный день принято сжигать дубовые ветви. На фото: празднование Рождества в средневековом монастыре в сербском анклаве Грачаницы в Косово.

В Грузии верующие собираются возле главного кафедрального собора Грузинской православной церкви - Цминда Самеда (Пресвятой Троицы) в Тбилиси.

В Боснии и Герцеговине по случаю Рождества запускают фейерверки. В Эфиопии в канун Рождества православные паломники собираются в городе Лалибэла, знаменитом своими монолитными церквями. В одну из таких церквей - Бет Амануэль - заходить нужно через подземный туннель.

Рождественская служба прошла и в базилике Рождества Христова в Вифлееме, которая, согласно преданию, построена на месте рождения Иисуса Христа. Богослужения в ней могут проводить представители нескольких христианских Церквей.

Службу провел патриарх Иерусалима Греческой православной церкви Феофил III. Его встречали десятки протестующих, разгневанных предполагаемой продажей земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих греческой православной патриархии, группе еврейских инвесторов.