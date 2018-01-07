Галерея: в тайном хранилище церкви обнаружили сокровище евреев

Тайное хранилище документов, относящихся к середине 18-го века, содержит религиозные тексты, литературу и поэзию на идиш, свидетельства о погромах, а также автобиографии и фотографии, сообщает портал 7days.us.

«От разнообразия материала захватывает дух, - говорит Дэвид Фишман, профессор еврейской истории в еврейской духовной семинарии в Нью-Йорке. – Кажется, на основе этих материалов мы можем воссоздать еврейскую жизнь до Холокоста, потому что в них нет пробелов ни в одном аспекте, ни в одном периоде».

Документы были обнаружены в начале 2017 года во время уборки в церкви, которая в советские времена использовалась в качестве книгохранилища.

Эта находка, как и найденные три десятилетия назад в Вильнюсе документы, являются «самым значительным открытием для еврейской истории с момента обнаружения свитков Мертвого моря в 50-х», - сказал Фишман.

Среди самых заветных находок - несколько оригинальных рукописей стихов, написанных в Вильнюсском гетто знаменитым еврейским поэтом Авромом Суцкевером, в том числе «Моему брату».

«У нас были версии, которые он восстановил по памяти и опубликовал сразу после войны, - сказал Фишман. - Теперь у нас есть рукописи, которые он написал в самом гетто, и между ними и поздними версиями есть различия - это очень важная находка».

Соглашение, заключенное в 1857 году между еврейскими водовозами в Вильнюсе и знаменитой городской талмудической академией, ешивой, дает представление о повседневной жизни евреев 160 лет назад. В обмен на копии Библии и Талмуда, ешива позволила водовозам бесплатно пользоваться комнатой для молитв в субботу и на праздники.

В числе документов был также реестр пациентов знаменитого еврейского врача и социально-политического активиста Земаха Шабада, чей памятник стоит в центре Вильнюса.

Известный под именем «Северный Иерусалим» до Второй мировой войны, Вильнюс - Вильно на иврите и в Вильне на идише - был центром еврейской культурной и религиозной жизни, где располагались сотни еврейских социальных, религиозных, культурных и научных организаций.

YIVO, Институт исследований идиша, основанный в 1925 году, был одним из них. Его нью-йоркский филиал был основан в 1926 году и стал штаб-квартирой института в 1940-ом, когда нацистская Германия вторглась в Восточную Европу.

После оккупации Вильнюса в 1941 году нацисты уничтожили еврейскую общину и разграбили ее культурные богатства. Еврейские поэты и интеллектуалы из Вильнюсского гетто по принуждению нацистов выбрали книги и документы на идиш и иврите для института, который фашистский режим хотел создать в Германии и посвятить нации, которую он обрек на уничтожение.

Их история изложена в написанной профессором Фишманом в книге под названием «Книжные контрабандисты». Немцы отправили часть похищенных текстов во Франкфурт, но еврейские архивисты рискнули своей жизнью, чтобы спрятать от своих мучителей огромное количество ценных документов.

После войны литовский библиотекарь Антанас Ульпис спас документы, которые перешли в руки Советов, которые хотели уничтожить их по приказу Иосифа Сталина. Ульпис умело спрятал несколько рукописей «под кучей советских журналов», поэтому их не обнаружили раньше, говорит пресс-секретарь Национальной библиотеки Литвы Ренальдас Гудаускас.