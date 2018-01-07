Глава Adidas призвал Европу улучшить отношения с Россией

«Тот, кто думает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот факт»,— сказал он.

Рорстед пояснил, что не выступает против санкций, но считает необходимым найти способ для решения проблем в отношениях с Москвой.

«Невозможно противостоять друг другу годами. Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие»,— заявил глава Adidas