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Глава Adidas призвал Европу улучшить отношения с Россией

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Каспер Рорстед. | ФОТО: SIMON NEWMAN/REUTERS

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что западным странам следует улучшать отношения с Россией, сообщает Коммерсант.

«Тот, кто думает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот факт»,— сказал он.

Рорстед пояснил, что не выступает против санкций, но считает необходимым найти способ для решения проблем в отношениях с Москвой.

«Невозможно противостоять друг другу годами. Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие»,— заявил глава Adidas

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