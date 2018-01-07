История брошенной под носом у полиции машины, обрастающей штрафами, приобрела новый оборот

Однако в начале января количество извещений о штрафах под дворниками автомобиля существенно уменьшилось. Сейчас на лобовом стекле автомобиля можно обнаружить только два штрафа.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас заявила Pärnu Postimees, что полиция установила личность владельца машины и пытается с ним связаться, чтобы автомобиль увезли в другое место.

Volkswagen может оказаться на пути снегоуборочных машин, когда пойдет снег. Если не удастся добиться результата от владельца автомобиля, по словам советника по связям с общественностью Пярнуской горуправы Герли Кыйв, в чрезвычайном случае машину можно будет переставить самостоятельно.