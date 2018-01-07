Митрополит Корнилий: Рождество связывает людей вместе

"Я рад возможности поздравить всю нашу православную паству и всех тех, кто соприкасается с нашими православными людьми. Так или иначе праздник Рождества Христова связывает людей вместе", - сказал митрополит, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

Он добавил, что Рождество - один из самых светлых праздников.