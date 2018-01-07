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Митрополит Корнилий: Рождество связывает людей вместе

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ФОТО: Тайро Луттер

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Корнилий поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, подчеркнув объединяющий характер этого праздника.

"Я рад возможности поздравить всю нашу православную паству и всех тех, кто соприкасается с нашими православными людьми. Так или иначе праздник Рождества Христова связывает людей вместе", - сказал митрополит, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

Он добавил, что Рождество - один из самых светлых праздников.

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