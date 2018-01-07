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Пожилые люди жалуются на новые остановки

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ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Пожилые люди в Пярну жалуются на павильоны новых остановок, в которых не укрыться от непогоды. Такие павильоны располагаются на остановках Тооме, Пылу и Вана-Пярну.

Позвонивший в редакцию Pärnu Postimees читатель пожаловался на то, что во время дождя скамейка остановки постоянно мокрая – нельзя ни присесть, не поставить тяжелые вещи. Он отметил, что в павильоне словно забыли установить боковые стены.

В горуправе на запрос газеты отметили, что некоторые павильоны остановок в городе действительно спроектированы в виде L-образных стеклянных фигур и имеют основную стену, крышу и скамейку.

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