Пожилые люди жалуются на новые остановки

Позвонивший в редакцию Pärnu Postimees читатель пожаловался на то, что во время дождя скамейка остановки постоянно мокрая – нельзя ни присесть, не поставить тяжелые вещи. Он отметил, что в павильоне словно забыли установить боковые стены.

В горуправе на запрос газеты отметили, что некоторые павильоны остановок в городе действительно спроектированы в виде L-образных стеклянных фигур и имеют основную стену, крышу и скамейку.