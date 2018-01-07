Пожилые люди жалуются на новые остановки

Пожилые люди жалуются на новые остановки1
7 января 2018 г., 12:57
Пожилые люди в Пярну жалуются на павильоны новых остановок, в которых не укрыться от непогоды. Такие павильоны располагаются на остановках Тооме, Пылу и Вана-Пярну.
Позвонивший в редакцию Pärnu Postimees читатель пожаловался на то, что во время дождя скамейка остановки постоянно мокрая – нельзя ни присесть, не поставить тяжелые вещи. Он отметил, что в павильоне словно забыли установить боковые стены.
В горуправе на запрос газеты отметили, что некоторые павильоны остановок в городе действительно спроектированы в виде L-образных стеклянных фигур и имеют основную стену, крышу и скамейку.