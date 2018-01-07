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В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

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ФОТО: HENRIK MONTGOMERY/AFP/SCANPIX

Два человека — 60-летний мужчина и 45-летняя женщина — получили серьезные ранения после взрыва у вестибюля станции Ворбю в пригороде Стокгольма.

Мужчина поднял с земли подозрительный предмет, который в его руках взорвался, сообщает Коммерсант со ссылкой на государственное радио Швеции.

По предварительной информации, взрывное устройство было оставлено в подземном переходе, через который и проходила пара. Какое использовалось вещество и насколько взрыв был сильным, правоохранительные органы пока установить не могут.

ФОТО: TT NEWS AGENCY/REUTERS/Scanpix

«Был достаточно сильным для того, чтобы пара получила серьезные ранения и была госпитализирована»,— сообщил радиостанции представитель столичной полиции Свен-Эрик Ольсон.

Территория вокруг станции метро оцеплена, на месте работают пожарные, полиция и работники скорой помощи. «К месту происшествия направлены специалисты-взрывотехники»,— добавил господин Ольсон. Поезда проезжают станцию Варби без остановок. Автобусы также объезжают место происшествия.

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