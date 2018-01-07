В главных лотереях США выпали сразу два джекпота, выиграно более миллиарда долларов

Самый большой выигрыш в 560 млн долларов достался покупателю билета лотереи Powerball. Розыгрыш лотереи прошел в субботу, сообщает портал Newsru.com.

Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус - 26. По правилам победитель может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет. Выигрышный билет был продан в Нью-Гэмпшире.

При этом в этот же уикенд еще один джекпот выпал в розыгрыше Mega Millions - он принесет победителю 450 млн долларов, сообщили организаторы лотереи. Выигрышные номера - 28, 30, 39, 59, 70 и мега-шар 10. Этот билет был куплен в магазине 7-Eleven во Флориде. По законам штата, победитель не сможет остаться анонимным.