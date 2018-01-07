EKRE возмутило заявление верховного представителя ЕС

Ранее с критикой заявления выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который назвал его постыдным.

"Если не упоминать проведенные Ильвесом махинации с Фондом развития предпринимательства (EAS), то его заявление по поводу "верховного представителя" ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Федерики) Могерини попало прямо в точку. На каком основании бывший член молодежной коммунистической организации и итальянская социалистка говорит во внешней политике от имени европейцев?", - написал Мадисон в соцсетях.