В Совфеде назвали беспределом гигантский иск ЕС против России

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — отметил Джабаров, слова которого цитирует Газета.ru.

Он добавил, что ЕС вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.

По словам Джабарова, даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения.