В Совфеде назвали беспределом гигантский иск ЕС против России

В Совфеде назвали беспределом гигантский иск ЕС против России2
7 января 2018 г., 14:05
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение Евросоюза взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины «беспределом», сообщает RT.
«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — отметил Джабаров, слова которого цитирует Газета.ru.
Он добавил, что ЕС вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.
По словам Джабарова, даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения.