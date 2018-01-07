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В Совфеде назвали беспределом гигантский иск ЕС против России

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ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение Евросоюза взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины «беспределом», сообщает RT.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — отметил Джабаров, слова которого цитирует Газета.ru.

Он добавил, что ЕС вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.

По словам Джабарова, даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения.

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