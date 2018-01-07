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Опрос: большинство жителей Эстонии доверяют полиции и армии

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Полицейские. | ФОТО: Georg Kõrre

В Эстонии самый высокий среди стран Балтии уровень доверия полиции и армии, свидетельствуют результаты опроса "Eurobarometer", проведенного в ноябре прошлого года.

В Эстонии полиции доверяют 80% респондентов, в Латвии - 60%, а в Литве - 76%. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании - 92%, а самый низкий уровень доверия - в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.

Армии в Эстонии доверяет 81% опрошенных, в Латвии - 66%, а в Литве - 73%. Среди стран ЕС больше всего своей армии доверяют жители Финляндии - 94%, а меньше всего жители Болгарии - 38%.

В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.

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