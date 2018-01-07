Опрос: большинство жителей Эстонии доверяют полиции и армии
7 января 2018 г., 14:18
В Эстонии самый высокий среди стран Балтии уровень доверия полиции и армии, свидетельствуют результаты опроса "Eurobarometer", проведенного в ноябре прошлого года.
В Эстонии полиции доверяют 80% респондентов, в Латвии - 60%, а в Литве - 76%. Больше всего среди стран ЕС полиции доверяют жители Дании - 92%, а самый низкий уровень доверия - в Болгарии, где полиции не доверяют 53% населения.
Армии в Эстонии доверяет 81% опрошенных, в Латвии - 66%, а в Литве - 73%. Среди стран ЕС больше всего своей армии доверяют жители Финляндии - 94%, а меньше всего жители Болгарии - 38%.
В среднем по ЕС уровень доверия армии и полиции составляет соответственно 73% и 72%.