В Петербурге после массовой драки с поножовщиной госпитализированы восемь человек2
7 января 2018 г., 14:57
В Петербурге после массовой драки с поножовщиной госпитализированы восемь человек, двое задержаны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГУ МВД по городу и области.
Уточняется, что накануне на Конюшенной площади в Центральном районе города произошла драка, сообщает портал Newsru.com.
О причинах конфликта не сообщается, но в МВД отчитались об итогах работы оперативников: "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".