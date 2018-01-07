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В Петербурге после массовой драки с поножовщиной госпитализированы восемь человек

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ФОТО: Scanpix

В Петербурге после массовой драки с поножовщиной госпитализированы восемь человек, двое задержаны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГУ МВД по городу и области.

Уточняется, что накануне на Конюшенной площади в Центральном районе города произошла драка, сообщает портал Newsru.com.

О причинах конфликта не сообщается, но в МВД отчитались об итогах работы оперативников: "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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