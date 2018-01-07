График: где на самом деле живут миллионеры?

На самом деле большинство миллионеров совсем другие, чем эти сверхбогатые люди, пишет Postimees со ссылкой на BusinessInsider.

Имущество 90 процентов миллионеров составляет «всего лишь» 1-5 миллионов долларов. Большинство из них не живут в шикарных особняках и не держат в гараже Rolls Royce. В действительности большинство из них ездят на Ford.

Большинство миллионеров живут в крупнейших городах мира, где больше возможностей для увеличения своих капиталов. Многие миллионеры обитают, например, в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сингапуре.