График: где на самом деле живут миллионеры?
7 января 2018 г., 15:02
Если говорят о миллионерах, то сразу на ум приходят богатейшие люди мира, например, Джефф Безос, Илон Маск или Уоррен Баффетт.
На самом деле большинство миллионеров совсем другие, чем эти сверхбогатые люди, пишет Postimees со ссылкой на BusinessInsider.
Имущество 90 процентов миллионеров составляет «всего лишь» 1-5 миллионов долларов. Большинство из них не живут в шикарных особняках и не держат в гараже Rolls Royce. В действительности большинство из них ездят на Ford.
Большинство миллионеров живут в крупнейших городах мира, где больше возможностей для увеличения своих капиталов. Многие миллионеры обитают, например, в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сингапуре.