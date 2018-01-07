Фото и видео: Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге.
7 января 2018 г., 15:27
Помимо простых прихожан, которых о приезде президента никто не предупреждал, в Симеоновской церкви находится множество журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ. На богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен Владимир Кехман, который является старостой храма, передает "Интерфакс".
В ходе богослужения Путин вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины 19 века. По данным пресс-службы президента, подарок представляет собой двухрядную икону в металлическом окладе, содержащую изображения: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила.