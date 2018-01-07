«Wonderland»: пятьдесят оттенков Страны Чудес

Даяна Загорская – актриса и режиссер, она окончила Вильяндискую академию Тартуского университета в прошлом году (курс Калью Комиссарова) и продолжает обучение в РГИСИ (режиссура драмы, курс Льва Эренбурга). «Wonderland» – ее первая полновесная взрослая постановка; дебютом Загорской в строгом смысле слова стал детский спектакль «Как собака счастье искала» в Русском театре.

Тут сразу следует сказать, что «Wonderland» – постановка взрослая в полном смысле слова; по временам кажется, что возрастное ограничение «14+» все-таки недостаточно. Мало того, что, предупреждает нас режиссер, «в спектакле присутствует нецензурная лексика, на сцене курят, используют громкую музыку, звуки и стробоскоп» – в нем еще и полно эротических, балансирующих на грани порнографии сцен. И, однако же, это ровно тот случай, когда такие сцены, насколько бы пугающими и глумливыми они ни были, абсолютно оправдываются мессиджем постановки.

Подобный эффект, между прочим, наблюдается нечасто. От львиной доли эротических сцен в театре и кино зрителя можно избавить без всякого вреда для искусства. Но есть, например, фильмы Питера Гринуэя, в которых эротика вполне объективно – этически оправданная часть содержания, а не непонятный довесок, резво болтающийся на ветру «эстетической позиции художника».

Что мы делаем с теми, кто теряет маску?

У «Wonderland», как у марксизма, есть три источника и составных части: библейский текст о сотворении мира, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла и «Пир во время чумы» Пушкина. Плюс, как сегодня принято, исповедальные монологи, написанные актерами для своих персонажей. Обычно такие монологи – не пришей кобыле хвост; режиссер вроде как дает исполнителям поучаствовать в создании спектакля, однако получается в итоге хаос с участием нескольких комплектов лебедей, раков и щук. В «Wonderland» монологи служат, понятно, одной из целей дипломной постановки – дают раскрыться актерам, которые учились вместе с Даяной. Но и подобраны они так, что ткани спектакля не портят.

Наличие в списке Кэрролла не должно смущать: детская сказка – лишь материал для очень взрослого высказывания (добавлю, что такое использование «Алисы» – давно уже своего рода традиция). Спектакль начинается с сотворения мира. Содрогающиеся актеры/герои выползают из черных коконов и кое-как осваиваются с новообретенными телами.

Изначально творение Божье хорошо – но без змея с его яблоком не обходится. И вот уже в отведавшей греха Стране чудес устанавливается властная иерархия. Королева доминирует, шесть человек ей подчиняются, преображаясь в героев сказки: Болванщик, Мартовский Заяц, Додо, Гусеница, Ореховая Соня, Чеширский Кот. Все они носят черные блестящие маски, так что происходящее становится садомазохистской игрой: Королева в коже с плеткой делает с подданными всё, чего ее душа и тело пожелают. Иногда подшучивает над ними, устраивая потешные «казни». Спрятав маску Болванщика (Танель Тинг), она злоехидно вопрошает: