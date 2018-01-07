«Wonderland»: пятьдесят оттенков Страны Чудес

Таллиннская премьера дипломного спектакля Даяны Загорской «Wonderland» состоялась 4 января на малой площадке Vaba Lava. И хотя больше «Wonderland» в афише Vaba Lava не значится, я надеюсь, это временно. Право слово, спектакль, несмотря на его дипломность, слишком хорош, чтобы вот так просто кануть в культурную Лету страны, считает Николай Караев.
Даяна Загорская – актриса и режиссер, она окончила Вильяндискую академию Тартуского университета в прошлом году (курс Калью Комиссарова) и продолжает обучение в РГИСИ (режиссура драмы, курс Льва Эренбурга). «Wonderland» – ее первая полновесная взрослая постановка; дебютом Загорской в строгом смысле слова стал детский спектакль «Как собака счастье искала» в Русском театре.
Тут сразу следует сказать, что «Wonderland» – постановка взрослая в полном смысле слова; по временам кажется, что возрастное ограничение «14+» все-таки недостаточно. Мало того, что, предупреждает нас режиссер, «в спектакле присутствует нецензурная лексика, на сцене курят, используют громкую музыку, звуки и стробоскоп» – в нем еще и полно эротических, балансирующих на грани порнографии сцен. И, однако же, это ровно тот случай, когда такие сцены, насколько бы пугающими и глумливыми они ни были, абсолютно оправдываются мессиджем постановки.
Подобный эффект, между прочим, наблюдается нечасто. От львиной доли эротических сцен в театре и кино зрителя можно избавить без всякого вреда для искусства. Но есть, например, фильмы Питера Гринуэя, в которых эротика вполне объективно – этически оправданная часть содержания, а не непонятный довесок, резво болтающийся на ветру «эстетической позиции художника».
Что мы делаем с теми, кто теряет маску?
У «Wonderland», как у марксизма, есть три источника и составных части: библейский текст о сотворении мира, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла и «Пир во время чумы» Пушкина. Плюс, как сегодня принято, исповедальные монологи, написанные актерами для своих персонажей. Обычно такие монологи – не пришей кобыле хвост; режиссер вроде как дает исполнителям поучаствовать в создании спектакля, однако получается в итоге хаос с участием нескольких комплектов лебедей, раков и щук. В «Wonderland» монологи служат, понятно, одной из целей дипломной постановки – дают раскрыться актерам, которые учились вместе с Даяной. Но и подобраны они так, что ткани спектакля не портят.
Наличие в списке Кэрролла не должно смущать: детская сказка – лишь материал для очень взрослого высказывания (добавлю, что такое использование «Алисы» – давно уже своего рода традиция). Спектакль начинается с сотворения мира. Содрогающиеся актеры/герои выползают из черных коконов и кое-как осваиваются с новообретенными телами.
Изначально творение Божье хорошо – но без змея с его яблоком не обходится. И вот уже в отведавшей греха Стране чудес устанавливается властная иерархия. Королева доминирует, шесть человек ей подчиняются, преображаясь в героев сказки: Болванщик, Мартовский Заяц, Додо, Гусеница, Ореховая Соня, Чеширский Кот. Все они носят черные блестящие маски, так что происходящее становится садомазохистской игрой: Королева в коже с плеткой делает с подданными всё, чего ее душа и тело пожелают. Иногда подшучивает над ними, устраивая потешные «казни». Спрятав маску Болванщика (Танель Тинг), она злоехидно вопрошает:
– Что мы делаем с теми, кто теряет маску?
Болванщик становится на колени, ему приносят ведро с сырыми яйцами. Под всеобщий гогот он бьет яйца о собственный бритый череп и вопит:
– Во мне нет любви! Я плохой человек! Я не осмеливаюсь говорить правду!..
То есть – жертва казнит себя сама, потому что без маски вынуждена смотреть правде в глаза: хорошим человеком она отнюдь не является. Но и это – часть здешних игрищ: всё устроено так, что исповедальность легко трансформируется в фарс. Подчинение Королеве абсолютно и, само собой, добровольно, ну или было таковым поначалу. Постепенно рабство делается образом жизни, въедается в психику и на деле обращает людей в зверушек, покорных кукол, колоду карт. Да, так им (нам?) комфортнее.
(К слову: все занятые в спектакле актеры показывают высокий класс – с такими за будущее эстонского театра можно быть спокойным. И все-таки роль Королевы здесь – лучшая. Грете Юргенсон, уже принятая в Раквереский театр, демонстрирует фантастические способности к перевоплощению, произносит реплики и держит паузы с одинаково ударным эффектом – и явно чувствует себя на сцене как рыба в воде.)
Психушка вовне и внутри нас
Вот в такое-то сказочно-безумное, но и, если разобраться, весьма реалистично-актуальное BDSM-пространство попадают Алиса (Карин Ламсон) и Мяртен (Мяртен Матсу), божьи дети, которые полюбили друг друга при сотворении мира. Ничего хорошего это путешествие на край ночи им не принесет. Если коротко, Мяртена совратят, надев на него маску Кролика, после чего непокорная Алиса принесет жителям Страны чудес начиная с Гусеницы (Яуне Киммель) освобождение через свободный секс – но и сама в процессе изменится необратимо. Преображение продлится недолго: люди-звери, вернувшись к привычному образу мышления, распнут Мяртена на его же кресте. Алиса станет новой Королевой и, как в песне Эдит Пиаф, ни о чем не станет жалеть.
Разумеется, найдутся люди, которых смутит сам язык «Wonderland». Спектакль донельзя физиологичен: актеры оголяются до нижнего белья, бьют друг друга, плюются, имитируют сношения, в том числе групповое. Но всё это, повторю, работает на идею, которая ощущается и хорошо продуманной, и мастерски поданной.
Страна чудес спектакля – безумное место: тут «все мы не в своем уме» и царят извращенные отношения доминирования и подчинения. Вовлеченные в такие отношения люди, вообще говоря, понимают, что именно они делают с другими людьми и позволяют делать с собой, но у них есть свои причины так поступать, своя тайная грусть: у кого депрессия, у кого травма детства. Королева рассказывает собственную историю: она полюбила некоего человека, а он не отвечает ей взаимностью, она для него – странный друг, не более, и любовь выгрызает ее душу. Отсюда – сублимация, потребность командовать. Житейская, в общем-то, история.
Как пел Борис Гребенщиков: «Но каждый из них зарежет, если только тронуть пальцем его тоску».
При этом Wonderland у Даяны Загорской работает как метафора, причем аж на трех уровнях. Во-первых, это собственно театр, в котором, чего греха таить, актеры и режиссеры, бывает, изживают через властную иерархию свои ненавидимые-лелеемые комплексы.
Во-вторых, это наша Эстония, в которой диктат типа «или вы будете свободными по нашим правилам, каким бы садомазо они ни казались, или чемодан, вокзал, историческая родина» очень даже чувствуется; недаром Королева то и дело порывается защитить подданных от понаехавших и прочих мерзавцев, не вписывающихся в ее уютный, уже устоявшийся мирок.
В-третьих, это и мир в целом. У фантаста Дугласа Адамса был герой по прозвищу Медведь Здравоумный, построивший дом, который он назвал За-Пределами-Психушки. Смысл в том, что это «за пределами» наступало только внутри дома, а снаружи лежала Психушка без конца и края. Кто из нас не восклицал сакраментально: «Дурдом!..»? Правда, совсем другой вопрос – кто из нас готов признать себя частью этого дурдома.
Хроники борьбы с развращенной реальностью
То есть, если совсем напрямую, главный персонаж спектакля – власть. То, что власть, даже относительная, может развратить абсолютно – еще далеко не конец истории; развращенная власть всякой Страны Чудес моментально начинает развращать собственных подданных, чтобы – если говорить о реальности спектакля – иметь их безнаказанно и любым удобным власти способом. Для этого власть предлагает подданным ложную, но страшно комфортную для всех систему координат, не имеющую ничего общего с моралью; в «Wonderland» такая система опосредуется BDSM-масками, задающими роли всем «игрокам».
Мораль, которую в постановке символизирует деревянный крест, в таких условиях будто бы и не существует. Моральный релятивизм достигает апогея ближе к финалу в сцене распятия Мяртена-Кролика, когда Мартовский Заяц (Карл Роберт Сааремяэ), комически кривляясь, сообщает публике, что почти ни о чем никогда не сожалеет: больших глупостей он не делает, свои действия всегда обосновывает, пусть и только для себя, и неловкости не испытывает в принципе. Ну да, правильно: совесть как таковая возможна только при условии, что мораль – абсолютна. Так-то мы, то бишь наши маски, способны объяснить себе любую нашу подлость, любое преступление, о меньшем не говоря. Отсюда – двуличие, блокирование истинного «я», стресс, бегство от реальности.
В Эстонии, между прочим, в качестве такой системы координат выступает национальная – я имею в виду мировоззрение, в принципе делящее людей на национальности. В «Wonderland» эта тема, естественно, всплывает тоже, причем весьма любопытным образом. Изначально Алиса – русская, а Мяртен – эстонец, но им, влюбленным друг в друга, это нисколечко не мешает. Понятие «национальность» прямым текстом вводит Королева. Последующую метаморфозу Алисы в ходе ее странствий по Стране Чудес вполне можно воспринять как «интеграцию» русского в эстонское общество – в кавычках, потому что на самом деле это ассимиляция: к финалу Алиса, становясь новой Королевой, становится и эстонкой. А вот распятый Мяртен, наоборот, вдруг начинает говорить по-русски – потому что... потому что.
Таков точный, честный и для многих очень-очень неприятный диагноз, который поставлен нашей Стране чудес. Но театр ведь и должен быть таким: если резать, то по живому. Жаль только, что Страна чудес спектаклей о себе не понимает. Не срывать же успевшие врасти в кожу маски, в самом деле. Что мы делаем с теми, кто срывает маску, а?..