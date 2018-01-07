Ахто Лобьякас: партии ведут себя с ПБК по принципу «сам не гам, и другим не дам»

Лобьякас отметил, что конечно это плохо, что центристская горуправа Таллинна покупает за деньги налогоплательщиков передачи у ПБК, а Юри Ратас, будучи премьер-министром, зависит от центристской горуправы. Но у медали есть и другая сторона.

«У меня складывается впечатление, что другим партиям, за исключением социал-демократов, просто не нужны русскоязычные голоса и весь этот разговор по поводу Центристской партии строится по принципу «сам не гам, и другим не дам» - считает Лобьякас.

По его словам, основная проблема заключается в том, что к русскоязычным избирателям, у которых есть гражданство, и у которых его нет, не обращается никто.

«Считается, что таким образом нормально живить в стране, где 30 процентов жителей русскоязычные. Просто игнорировать нормальное, я бы сказал обычное поведение этих людей, их потребности в СМИ, потребности быть информированными о политике Эстонии», - отметил Лобьякас.

«И без этого, получается, считают реформисты, IRL и все, кто правее их, можно Эстонии справиться. Это абсурдная вещь, о которой на самом деле нужно говорить», - отметил он.