В России создадут «летающий автомобиль»

Ранее сообщалось, что компания "ПромСервис" (конструкторское бюро Истринского экспериментально-механического завода) победила в конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) "Свободный взлет". Летательный аппарат в ФПИ прозвали "летающим автомобилем" за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок.

"Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата, будут завершены примерно к 2020-2021 гг", - заявил Баженов.

По его словам, полезная нагрузка разрабатываемого самолета, предварительно, должна составить порядка 500 кг. При этом самолет должен иметь возможность и ручного пилотирования, и беспилотного управления с наземного пункта.

"Сам контракт многоэтапный - первый этап на разработку аванпроекта аппарата продлится один год. Все этапы работ по созданию нового летательного аппарата завершатся разработкой и постройкой демонстратора (самолета - ИФ)", - сказал Баженов.

Он отметил, что ФПИ выделило 3 млн рублей на разработку аванпроекта по созданию опционально-пилотируемого летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки, который предназначен для грузопассажирских перевозок и спасательных операций в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слаборазвитой дорожной инфраструктурой.

Как ожидается, по итогам выполнения аванпроекта, ФПИ примет решение о реализации проекта по созданию перспективного летательного аппарата за счет средств Фонда.

Согласно конкурсной документации, разрабатываемый летательный аппарат должен взлетать с площадки не более 50 на 50 метров, иметь шасси для внеаэродромного применения и автоматическую систему аварийного спасения парашютного типа, а также управляться в простых и сложных метеоусловиях, как непосредственно летчиком, так и в автономном режиме по заданным точкам маршрута.

Предполагается, что создание такого самолета позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.