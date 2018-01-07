Галерея: в Париже почтили память жертв терактов 2015 года

Организованные мэрией Парижа церемонии были скромными и прошли без выступлений, как того пожелали семьи погибших. Они были посвящены памяти 17 жертв, павших три года назад от рук террористов - братьев Саида и Шерифа Куаши и Амеди Кулибали - при нападениях на редакцию журнала Charlie Hebdo и кошерный супермаркет, пишет "Интерфакс".

Венки и цветы были возложены перед бывшим помещением Charlie Hebdo на улице Николя-Аппер в память одиннадцати жертв - сотрудников редакции, охранника и посетителей, расстрелянных братьями Куаши 7 января 2015 года.

После этого кортеж направился на бульвар Ришар Ленуар на место гибели полицейского Ахмеда Мерабе. Он был убит при попытке задержать убегавших с места преступления братьев Куаши.

Затем венки и цветы возложили в память четырех жертв, павших в кошерном магазине у Венсенских ворот 9 января 2015 года при захвате заложников террористом Кулибали, который накануне убил женщину-полицейского Клариссу Жан-Филипп.