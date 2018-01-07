Картина дня: штормовой ветер в Эстонии, православные празднуют Рождество и взрыв в Стокгольме

Штормовой ветер в Эстонии

Синоптики предупреждают о том, что сегодня вечером в Эстонии усилится ветер. Скорость ветра порывами будет достигать 27 м/с. Читать далее... Новая неделя в Эстонии начнется со штормового ветра и снега. Читать далее...

Православные празднуют Рождество

В ночь на 7 января православные христиане всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. Читать далее... Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Корнилий поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, подчеркнув объединяющий характер этого праздника. Читать далее...

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

Два человека — 60-летний мужчина и 45-летняя женщина — получили серьезные ранения после взрыва у вестибюля станции Ворбю в пригороде Стокгольма. Читать далее...

История брошенной машины приобрела новый оборот

Возле Пярнуского полицейского участка в месте платной парковки по-прежнему стоит старая машина Volkswagen, которая на протяжении нескольких месяцев обрастала штрафами. Читать далее...

Пожилые люди жалуются на новые остановки

Пожилые люди в Пярну жалуются на павильоны новых остановок, в которых не укрыться от непогоды. Читать далее...

EKRE возмутило заявление верховного представителя ЕС

Зампред парламентской комиссии по делам ЕС Яак Мадисон (EKRE) подверг резкой критике выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Читать далее...

ЕС требует от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд ежегодно за эмбарго на ввоз свинины. Читать далее... В Совфеде иск ЕС против России назвали беспределом. Читать далее...