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Смотрите, какая большая разница между дорогими и дешевыми квартирами

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Продаваемые в одном уезде квартиры могут существенно различаться в цене. Например, в Ярвамаа разница достигает десятков тысяч евро.

Самая дешевая квартира, которая на данный момент продается в Ярвамаа, находится в Пайде в деревне Вийсу. Эта однокомнатная квартира стоит всего 115 евро. А за 170 евро в Ярвамаа в деревне Пяйнурме можно купить даже трехкомнатную квартиру, пишет Järva Teataja.

Самая дорогая в Ярвамаа недвижимость на данный момент на портале kv.ee продается в Пайде — четырехкомнатная квартира стоит 53 000 евро. По дороговизне на втором месте квартира за 36 500 евро.

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