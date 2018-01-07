Смотрите, какая большая разница между дорогими и дешевыми квартирами

Самая дешевая квартира, которая на данный момент продается в Ярвамаа, находится в Пайде в деревне Вийсу. Эта однокомнатная квартира стоит всего 115 евро. А за 170 евро в Ярвамаа в деревне Пяйнурме можно купить даже трехкомнатную квартиру, пишет Järva Teataja.

Самая дорогая в Ярвамаа недвижимость на данный момент на портале kv.ee продается в Пайде — четырехкомнатная квартира стоит 53 000 евро. По дороговизне на втором месте квартира за 36 500 евро.