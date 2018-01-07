Видео: в цирке российская гимнастка сорвалась с высоты и упала мимо страховочной сетки

20-летняя девушка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру, передает Newsru.

Onliner сообщает, что ЧП произошло 5 января. Там сейчас идет программа "Дед Мороз и львы Африки". В ней заявлен московский коллектив гимнастов Алишера Алиева. Номер в программке описывается так: "11 акробатов исполнят феноменальные трюки!.. На высоте 9-этажного здания бесстрашные акробаты продемонстрируют неповторимое мастерство и сноровку, взбудоражат сердца зрителей, никого не оставив равнодушным!"

Одна из посетительниц цирка рассказала о произошедшем так: "Коснувшись рук (партнера), сорвалась или выскользнула... Она летела, казалось бы, на сетку, но, слегка коснувшись ее, упала на пол. Зрители, конечно, ахнули. Она лежала и не шевелилась. К ней побежали работники цирка... Один из акробатов, который оставался наверху, показал руками, что все, конец номера. Затем выключили свет полностью и девушку унесли. А представление продолжили".

Пострадавшую вынесли с арены на носилках, госпитализировали с травмой головы. Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.