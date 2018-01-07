Департамент сделал важное предупреждение для водителей

Во второй половине дня поверхность основных и крупных шоссе преимущественно мокрая от реагентов и влажная, на юге страны местами сухая, на севере местами покрытая смесью реагентов со снегом. Погода ясная, на северном побережье очень ветреная. Температура на дорогах всюду минусова.

По прогнозу, вечером снег и метель быстро осложнят ситуацию на дорогах. Облачность уплотнится, начиная с северо-востока страны подойдет новая зона осадков, которая быстро распространятся в юго-востчном направлении. В Западной Эстонии возможен снег и мокрый снег. Ожидается очень сильный ветер и метель.

После полуночи начиная с островов облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится. К утру в восточной части страны местами снег, на западе страны температура воздуха от нуля до двух градусов тепла, по остальной территории ниже нуля.