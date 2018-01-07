В Подмосковье избили сборщика подписей за Собчак

По словам руководителя штаба, когда Селюков начал рассказывать про кандидата, "один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте", передает Newsru. "Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол", - рассказал Калитвинов.

В интервью он сообщил, что скорая помощь на место ЧП пока не доехала, и потому факт побоев не зафиксирован. Состояние Селюкова он называет в целом удовлетворительным.

По его данным, за время кампании это первый подобный случай.

Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива". Ей необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

Выборы президента пройдут 18 марта.