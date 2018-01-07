Видео: небо над Татарстаном озарила странная вспышка

Судя по свидетельствам очевидцев, яркая вспышка произошла 7 января около 0:20, передает Newsru.

Вспышку видели в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе, Альметьевске, Заинске, Менделеевске и Мензелинске. В комментариях об этом в одном из елабужских пабликов "ВКонтакте" подписчица сообщила, что ее заметили и в Вятских Полянах Кировской области.

Некоторые татарстанцы во время произошедшего ощутили вибрацию, кое-кто из них сообщил, что слышал грохот. Почти все очевидцы отметили, что вспышка озарила небо так, что стало светло, как днем, а после случившегося оно стало красноватого оттенка.

"Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?" - цитирует одного из очевидцев "Татар-информ".

Издание напоминает, что похожее явление наблюдалось в Казани в прошлом году. Тогда рассматривались версии, что это могло быть замыкание электричества, зимняя гроза, а некоторые и вовсе писали об инопланетянах. Впрочем, в комментариях на сайте "Челнинских известий" и сейчас широкий спектр мнений: от знамения на Рождество до сговора по одновременному запуску салютов.