Если банк не дает кредит: эти дома в Таллинне и Тартумаа можно купить в рассрочку

Если хочется стать владельцем собственного дома, а банк кредит не дает, следует обратить внимание на порталы недвижимости: некоторые продавцы согласны продать вам дом, а деньги получать частями.

Портал Kodu на этот раз решил обратить свое внимание на современные дома, которые можно приобрести таким способом.

1. Четырехкомнатный дом в столичном районе Пирита, 259 000 евро

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2001 году дом в хорошем состоянии, с большим земельным участком и красивой террасой. На первом этаже бытовые помещения и гостиная, на втором — спальни. На всю сумму рассрочку не дадут, но частично и по договоренности с продавцом рассрочка возможна.

2. Пятикомнатный дом в волости Ранну в Тартумаа, 189 000 евро

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2016 году дом с геотермальным отоплением находится прямо на берегу озера Выртсъярв. На участке началось строительство бани, готов фундамент. Продавец предлагает возможность покупки дома в рассрочку.