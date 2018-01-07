Мошенники вновь орудуют в Таллинне: предлагают бесплатный товар, за который позже требуют деньги

Главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски в соцсетях оповестил об одной схеме мошенничества, когда человека останавливают, спрашивая дорогу в аэропорт, а затем предлагают ему бесплатный товар, за который позже требуют деньги, пишет Postimees.
7 января 2018 г., 19:58
«Впервые меня почти одурачили на стоянке Järve Selver, - пишет Баховски. - Спросили дорогу в аэропорт и сказали, что приехали в Эстонию продавать какое-то барахло и не хочу ли я взять остатки себе, поскольку им некуда их деть».
«Мою машину уже загрузили кухонную посуду, но тут выяснилось, что следует заплатить и немало, хотя изначально все было бесплатным».
Сегодня утром у Баховски вновь спросили дорогу в аэропорт, на этот раз в Мяннику. Он отмечает, что спрашивающие говорят на русском языке и с акцентом.