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Мошенники вновь орудуют в Таллинне: предлагают бесплатный товар, за который позже требуют деньги

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ФОТО: Toomas Huik

Главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски в соцсетях оповестил об одной схеме мошенничества, когда человека останавливают, спрашивая дорогу в аэропорт, а затем предлагают ему бесплатный товар, за который позже требуют деньги, пишет Postimees.

«Впервые меня почти одурачили на стоянке Järve Selver, - пишет Баховски. - Спросили дорогу в аэропорт и сказали, что приехали в Эстонию продавать какое-то барахло и не хочу ли я взять остатки себе, поскольку им некуда их деть».

«Мою машину уже загрузили кухонную посуду, но тут выяснилось, что следует заплатить и немало, хотя изначально все было бесплатным».

Сегодня утром у Баховски вновь спросили дорогу в аэропорт, на этот раз в Мяннику. Он отмечает, что спрашивающие говорят на русском языке и с акцентом.

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