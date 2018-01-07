Оппозиция планирует вотум недоверия правительству из-за снижения доходов работающих пенсионеров

Получив в этом году свою первую зарплату и пенсию, работающие пенсионеры обнаружили, что их ежемесячный доход стал меньше. Причина - новая система налогообложения, недовольство которой парламентская оппозиция высказывала и раньше. Теперь же политики всерьез взвешивают возможность выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Между тем возглавляющие правительство центристы считают, что если большинство выигрывает, то все было сделано правильно.