Оппозиция планирует вотум недоверия правительству из-за снижения доходов работающих пенсионеров
7 января 2018 г., 20:30
Новая система расчета и взимания подоходного налога привела к сокращению выплат многим работающим пенсионерам, в связи с чем депутаты парламентской оппозиции планируют выдвинуть вотум недоверия главе правительства.
Получив в этом году свою первую зарплату и пенсию, работающие пенсионеры обнаружили, что их ежемесячный доход стал меньше. Причина - новая система налогообложения, недовольство которой парламентская оппозиция высказывала и раньше. Теперь же политики всерьез взвешивают возможность выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Между тем возглавляющие правительство центристы считают, что если большинство выигрывает, то все было сделано правильно.