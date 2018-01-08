Шарапова и Капени взлетели вверх
8 января 2018 г., 15:00
Кайа Канепи поднялась на 20 строк, а Мария Шарапова на 12 позиций табеля о рангах женского тенниса.
Теперь Канепи располагается на 79-м месте, Шарапова после дисквалификации снова поднялась в ТОП-50, заняв 47-е место в новом рейтинге ВТА.
Лидирует по-прежнему Симона Халеп из Румынии, вторую строчку заняла датчанка Каролина Возняцки, замыкает тройку испанка Габринья Мугуруса.
Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова на 14-м месте. Анетт Контавейт осталась на 34-месте рейтинга ВТА.