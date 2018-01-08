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Шарапова и Капени взлетели вверх

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Мария Шарапова. | ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Кайа Канепи поднялась на 20 строк, а Мария Шарапова на 12 позиций табеля о рангах женского тенниса.

Теперь Канепи располагается на 79-м месте, Шарапова после дисквалификации снова поднялась в ТОП-50, заняв 47-е место в новом рейтинге ВТА.

Лидирует по-прежнему Симона Халеп из Румынии, вторую строчку заняла датчанка Каролина Возняцки, замыкает тройку испанка Габринья Мугуруса.

Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова на 14-м месте. Анетт Контавейт осталась на 34-месте рейтинга ВТА.

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