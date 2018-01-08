Шарапова и Капени взлетели вверх

Теперь Канепи располагается на 79-м месте, Шарапова после дисквалификации снова поднялась в ТОП-50, заняв 47-е место в новом рейтинге ВТА.

Лидирует по-прежнему Симона Халеп из Румынии, вторую строчку заняла датчанка Каролина Возняцки, замыкает тройку испанка Габринья Мугуруса.

Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова на 14-м месте. Анетт Контавейт осталась на 34-месте рейтинга ВТА.