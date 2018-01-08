Обнародованы подробности ликвидации известного террориста отравленным письмом

Один из самых известных некогда полевых командиров чеченских боевиков Хаттаб действительно был ликвидирован в 2002 году российскими спецслужбами с помощью отравленного письма, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, имевший непосредственное отношение к тем событиям. Неназванный собеседник агентства раскрыл ранее неизвестные детали "агентурно-боевой операции" по ликвидации этого международного террориста.
Согласно этим данным, уроженец Саудовской Аравии Самер Салех ас-Сувейлем, более известный под кличкой Хаттаб, был чрезвычайно осторожным, скрывался в горах, в окружении небольшой группы телохранителей, постоянно менял места ночлега и никогда не пользовался спутниковыми и мобильными телефонами, сообщает портал Newsru.com.
Отношения с внешним миром, в том числе с кураторами из арабских стран, он поддерживал с помощью писем, которые передавались по цепочке курьеров, с использованием тайников, пока не попадали в руки кому-то из охранников Хаттаба, передававших их главарю.
Отследить всю цепочку курьеров российским спецслужбам было не под силу. В связи с этим было объявлено, что за информацию, которая приведет к устранению Хаттаба, выплатят крупное вознаграждение. На это "клюнул" один из курьеров, который изредка получал письма для Хаттаба, а потом отправлял по цепочке. Он согласился сотрудничать, осталось только дождаться, когда придет очередное послание, сообщается в публикации.
В марте 2002 года курьер сообщил, что из Саудовской Аравии пришло письмо для Хаттаба. Тогда в срочном порядке из Москвы спецбортом доставили специалиста по ядам, который обработал письмо специальным составом с нервно-паралитическим веществом. При этом использованный состав предусматривал, что действовать яд начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет, как смерть от пищевого отравления. Сделано это было для того, чтобы не подставить курьера. Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился по цепочке.
О том, как дальше развивались события, спецслужбы узнали позже, когда был задержан один из личных телохранителей Хаттаба. Он рассказал, что Хаттаб раскрыл доставленный ему конверт, прочел письмо и сразу сжег его в костре. Внешне никаких изменений у Хаттаба не произошло ни сразу, ни на следующие сутки.
Еще через день в горах боевики наткнулись на ранние весенние грибы, по виду напоминавшие сморчки. Поскольку с продуктами у террористов было плохо, они собрали грибы, пожарили на костре и съели. На следующее утро Хаттабу стало плохо, причем его состояние ухудшалось довольно быстро, вскоре изо рта пошла пена, а затем он умер.
Его телохранители решили, что Хаттабу среди грибов попалась поганка, и винили друг друга в произошедшем. О том, что Хаттаб был отравлен спецслужбами, его соратники поняли только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а затем и у курьеров. Все они тоже скончались.
Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода, сообщается в статье.
В мае 2002 года сообщалось, что в Чечне был расстрелян житель Дагестана Ибрагим Алаури, который якобы отравил ядом послание, направленное Хаттабу.
В 2010 году источник "Росбалта" в отечественных спецслужбах рассказал, что с конца 2009-го отравление чеченских боевиков и их лидеров стало чрезвычайно популярным: через местных жителей спецслужбы организовали передачу отравленных ядом продуктов скрывавшимся в горах сепаратистам. Такой метод позволял силовикам избежать боевых потерь и рапортовать об успешной операции по ликвидации боевиков после обнаружения их тел, пояснил источник.
Хаттаб входил в число наиболее авторитетных полевых командиров, воевавших практически с самого начала боевых действий против федеральных сил в Чечне. Наиболее известна осуществленная им операция по уничтожению бронеколонны федеральных войск у населенного пункта Ярыш-Марды в южной части Чечни в апреле 1996 года: тогда погибли 53 и получили ранения 52 военнослужащих.
Отряд Хаттаба, численность которого достигала 1,5 тысячи боевиков, в числе которых были наемники из арабских стран, отличался боеспособностью и жесточайшей дисциплиной. Сам Хаттаб отличался особой жестокостью по отношению к пленным, в том числе раненым, а также глумился над трупами российских военнослужащих. При этом все эти действия он фиксировал на видео- и фотопленку с целью демонстрации спонсорам своей практической деятельности.
В марте 2002 года управление Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе возбудило уголовное дело в отношении Хаттаба на основании видеоматериалов, на которых запечатлен расстрел раненых российских военнослужащих во время операции боевиков. На одном из кадров фигурирует Хаттаб, который лично расстреливает одного из военнослужащих.
В апреле того же года ФСБ официально объявила о ликвидации Хаттаба в результате "агентурно-боевой операции".