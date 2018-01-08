Обнародованы подробности ликвидации известного террориста отравленным письмом

Согласно этим данным, уроженец Саудовской Аравии Самер Салех ас-Сувейлем, более известный под кличкой Хаттаб, был чрезвычайно осторожным, скрывался в горах, в окружении небольшой группы телохранителей, постоянно менял места ночлега и никогда не пользовался спутниковыми и мобильными телефонами, сообщает портал Newsru.com.

Отношения с внешним миром, в том числе с кураторами из арабских стран, он поддерживал с помощью писем, которые передавались по цепочке курьеров, с использованием тайников, пока не попадали в руки кому-то из охранников Хаттаба, передававших их главарю.

Отследить всю цепочку курьеров российским спецслужбам было не под силу. В связи с этим было объявлено, что за информацию, которая приведет к устранению Хаттаба, выплатят крупное вознаграждение. На это "клюнул" один из курьеров, который изредка получал письма для Хаттаба, а потом отправлял по цепочке. Он согласился сотрудничать, осталось только дождаться, когда придет очередное послание, сообщается в публикации.

В марте 2002 года курьер сообщил, что из Саудовской Аравии пришло письмо для Хаттаба. Тогда в срочном порядке из Москвы спецбортом доставили специалиста по ядам, который обработал письмо специальным составом с нервно-паралитическим веществом. При этом использованный состав предусматривал, что действовать яд начнет только на вторые-третьи сутки, а выглядеть все будет, как смерть от пищевого отравления. Сделано это было для того, чтобы не подставить курьера. Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился по цепочке.

О том, как дальше развивались события, спецслужбы узнали позже, когда был задержан один из личных телохранителей Хаттаба. Он рассказал, что Хаттаб раскрыл доставленный ему конверт, прочел письмо и сразу сжег его в костре. Внешне никаких изменений у Хаттаба не произошло ни сразу, ни на следующие сутки.

Еще через день в горах боевики наткнулись на ранние весенние грибы, по виду напоминавшие сморчки. Поскольку с продуктами у террористов было плохо, они собрали грибы, пожарили на костре и съели. На следующее утро Хаттабу стало плохо, причем его состояние ухудшалось довольно быстро, вскоре изо рта пошла пена, а затем он умер.

Его телохранители решили, что Хаттабу среди грибов попалась поганка, и винили друг друга в произошедшем. О том, что Хаттаб был отравлен спецслужбами, его соратники поняли только спустя несколько дней, когда такие же признаки отравления появились сначала у телохранителей, получивших письмо, а затем и у курьеров. Все они тоже скончались.

Всего умерло пять человек, соприкасавшихся с посланием, в том числе информатор спецслужб. Яд, которым было обработано письмо, просочился через стенки конверта и попал в организмы курьеров. Концентрация была меньше, чем та, которую получил Хаттаб, но и ее хватило для фатального исхода, сообщается в статье.

В мае 2002 года сообщалось, что в Чечне был расстрелян житель Дагестана Ибрагим Алаури, который якобы отравил ядом послание, направленное Хаттабу.