Мужчина годами воровал деньги у своего недееспособного брата

36-летний Вильяр, который был назначен опекуном над своим недееспособным братом, годами воровал у него деньги. Общий ущерб от краж составил около 8700 евро.
Мужчину из Пярнуского уезда назначили опекуном в 2012 году. В итоге у него в течение пяти лет был свободный доступ к банковскому счету брата. В зале суда выяснилось, что за это время Вильяр незаконно потратил 6350 евро, которые принадлежали его родственнику, пишет Pärnu Postimees.
Вильяр снимал наличные деньги, переводил их на счета знакомых и платил за товары и услуги карточкой брата. Всего мужчина совершил более 40 сделок. Он начал с того, что снял со счета брата 2000 евро наличными. В дальнейшем суммы колебались от 25 до 200 евро.
«К счастью, качеству жизни родственника не был нанесен серьезный ущерб, так как брат находился в попечительском учреждении и там его обеспечивали едой и лекарствами», - отметил прокурор.
После того, как Вильяру было предъявлено подозрение, он не прекратил воровать у брата и успел до возбуждения дела украсть еще 2380 евро. Таким образом, общая сумма превысила 8700 евро.
Суд приговорил Вильяра к году и шести месяцам заключения. Мужчина не отправится в тюрьму, если за два года не совершит нового преступления.
На данный момент большая часть украденной суммы уже возвращено потерпевшему, суд обязал Вильяра вернуть оставшиеся 1500 евро.