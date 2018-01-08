Центр инфектологии: эпидемия гриппа будет затяжной и тяжелой

Несмотря на то, что заболеваемость гриппом ниже, чем в предыдущие годы в этот период, главврач Центра инфектологии Байба Розентале прогнозирует, что в этом году грипп может ожидаться с осложнениями. Об этом медик рассказала в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» со ссылкой на международные прогнозы.

Как пояснила Розентале, в этом сезоне грипп стал опаснее.

«Вирус гриппа имеет подтипы А и Б. Обычно эпидемия начинается с вируса А, а под конец, уже где-то на четвертой-пятой неделе, присоединяется и подтип Б. В этом году грипп начался одновременно с подгруппами вируса А и Б. В этом году в Центр инфектологии поступили пятеро пациентов (но мы еще не имеем вирусологических ответов), также имеем более 20 положительных анализов, в которых грипп равномерно распределяется по подтипам А и Б», — рассказала медик.

Главврач призналась, что прогнозировала меньшее число заболевших гриппом в этом году. Розентале связывала это с тем, за время дительной и массовой эпидемии гриппа в прошлом году большинство латвийцев должны были выработать иммунитет на пару лет вперед. Однако вирус опасно мутировал.

«Вирус изменился. По данным Института виросологии Великобритании, возможна тяжелая эпидемия. Мы знаем, что Б-грипп чаще протекает с осложнениями, чаще всего — с воспалением легких. Поэтому можно прогнозировать, что эпидемия будет затяжной. Ее массовость покажет время», — заключила Розентале.