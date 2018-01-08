Как сыны Ивана захватили места сынов Калева

Банкир взорвался… Но не во время теракта или криминальных разборок с подложенной в автомобиль бомбой.
Просто собственник банка Bigbank Парвел Пруунсильд не выдержал накала дискуссии о необходимости увеличить квоты для ввоза в Эстонию иностранной рабочей силы и чересчур эмоционально отреагировал на высказанное руководителем Центрального союза работодателей Эстонии Тоомасом Тамсаром мнение по этому поводу.
Эти ленивые иммигранты
Прямота, с которой банкир выразил своё отношение к вопросу, вызывает оторопь: «…предприниматели должны искать их (работников вообще и ИТ-специалистов в частности, – прим. автора) в Польше и Румынии, которые являются членами Европейского Союза. Именно по той причине, что мы должны, прежде всего, заботиться о своих братьях и сёстрах: как вернутся домой сыны Калева, если вместо них мы примем на маленькие зарплаты сынов Ивана?» Где бузина, а где дядька…
Забота о своих братьях и сёстрах, безусловно, заслуживает всяческого понимания и уважения. Но причём здесь сыны Ивана? И чем они хуже, скажем, сынов Збышка или какого-нибудь Ёкалэмэнэску? И почему видный финансист решил, что сыны Ивана согласятся занять места сынов Калева за маленькие зарплаты?
Вообще в последнее время почему-то участились случаи прямого или скрытого проявления ксенофобии. Кому-то не нравится акцент телеведущего. Другой косо смотрит на сынов Ивана. Третий, как один из собственников топливной фирмы Olerex Антти Моппель, и вовсе уверен, что «иммигранты не в состоянии, а часто и не хотят вносить достаточный вклад в рынок труда».
Дискуссии о наполнении рынка труда ведутся давно. Собственно, практически с первых лет восстановления государственного суверенитета Эстонии, сразу после того, как прошла эйфория по этому поводу, и настали суровые рабочие будни. Периодически накал этих дискуссий спадает, чтобы вновь обостриться через некоторое время. В наступившем году случился очередной этап такого «сезонного обострения».
Ударим налогами по бездорожью и разгильдяйству!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что катализатором для этого послужило вступление в силу нового порядка взимания налогов. Сложилась редкостная ситуация, когда одно решение правящей коалиции смогло объединить всю нацию. Новой налоговой системой недовольны все - от олигархов до пенсионеров.
Говорят, основатель квантовой физики лауреат Нобелевской премии Макс Планк в своё время скромно заметил, что он начинал свою деятельность как экономист, но затем оставил эту профессию, потому что она оказалась для него слишком трудной. Я не Макс Планк, а потому готов бестрепетною дланью внести свои три копейки в копилку дискуссии на эту тему.
С одной стороны, как рядовой обыватель, я, разумеется, целиком за то, чтобы налогов было поменьше, а методика их взимания – попроще. Однако проще – не всегда лучше. Иначе мы бы до сих пор обходились дубиной и деревянной сохой вместо синхрофазотронов и орбитальных космических станций. Может, с чьей-то точки зрения нам и было бы полезнее и безопаснее оставаться на уровне сохи и дубины, но я, даже не имея специальной технической и экономической подготовки, просто нутром чую, что это не так. Каков экономический смысл понятий «нутро» и «чуять», я ответить затрудняюсь, но таковы мои ощущения.
Есть и более рациональные аргументы. Например, такой: реализация принципа «меньше налогов» приведёт к сворачиванию социальных программ, осуществляющихся целиком за счёт госбюджета, поскольку иного способа его гарантированного и регулярного пополнения, как сбор налогов, увы, до сих пор не придумано…
И ещё: существовавшая до сих пор система никак не стимулировала самого работника более-менее компетентно планировать свой бюджет. Был известен размер брутто-зарплаты, стабильный процент налога и не облагаемого им минимума, а остальное сделает бухгалтерия фирмы-работодателя. Человеку остаётся только, образно говоря, расписаться в ведомости.
Новая схема подразумевает, что работник должен внимательно отслеживать свои доходы и расходы, и при необходимости регулировать их. Если, конечно, он не хочет оказаться в глубоком минусе. Да, это сложно и этому придётся учиться. Но зато это повысит экономическую грамотность населения. Сегодня все развитые страны существуют в таком режиме, и не годится нам отставать.
Кстати о сварщиках
В какой-то степени нынешняя налоговая реформа призвана компенсировать именно нехватку рабочей силы. Глава Центрального союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар, чьё выступление в Postimes вызвало бурную реакцию Парвела Пруунсильда, называет цифру 13 000. Именно столько вакансий, по подсчётам ЦСРЭ, имеется сегодня на рынке труда Эстонии. Тоомас Тамсар пишет: «Если бы эти места можно было официально заполнить работниками из-за пределов Эстонии, на поступающие от налогов деньги можно было бы сделать много дел».
По его мнению, это позволило бы увеличить в 2,5 раза бюджет лечения рака – одной из острейших сегодня для Эстонии проблем. Кроме того, можно было бы увеличить зарплату каждого учителя на 500 евро, повысив тем самым популярность профессии до уровня «бума».
Эти же поступления дали бы возможность создать 11 тысяч новых мест в детских дошкольных учреждениях, что помогло бы молодым родителям быстрее выходить на работу после рождения ребёнка и тем самым стимулировало бы рост рождаемости. А это, в свою очередь, в длительной перспективе несколько снизило бы потребность в большой рабочей миграции.
Такой вот закольцованный сюжет…
Выхватив из контекста одну цифру, эмоциональный оппонент возражает: «…представление Тамсаара, что предприниматели могли бы отправить государству заказ, мол, дайте нам 13000 сварщиков и других работников, для меня звучит раздражающе абсурдно». Ну, нервная работа у банкира…
Кстати о сварщиках. Несколько лет назад я готовил большой материал для издающегося в Санкт-Петербурге социально-экономического журнала «Эксперт Северо-Запад». В ходе этой работы мне довелось беседовать с одним из крупнейших работодателей Эстонии – владельцем судостроительной фирмы BLRT Grupp Фёдором Берманом, который в ряду острейших проблем, стоящих перед этим концерном, назвал нехватку именно сварщиков. Но не просто сварщиков, а сварщиков-корпусников, профессионалов высочайшего класса, которых в Эстонии вообще не готовят. Для того чтобы стать классным корпусником, следует после окончания специального училища или техникума проработать как минимум 10-15 лет, да и то нет гарантии, что человек достигнет необходимого уровня квалификации. Тут нужны ещё и особые способности.
Руководство BLRT Grupp многократно обращалось к правительству республики с просьбой разрешить дополнительный ввоз в Эстонию корпусников из Украины, где этих специалистов уже долгими десятилетиями готовят на верфях города Николаева. Речь и шла-то всего о примерно сорока сварщиках. Но квоту им тогдашний кабинет реформистов им так и не увеличил.
В конце концов корабелы нашли выход: к тому времени концерн уже расширился за счёт приобретённых предприятий в Швеции и Польше, и нужных профессионалов нашли там или завезли туда из третьих стран. Соответственно, и налоги пошли не в наш бюджет…
Примерно в тот же период я познакомился и ещё с одним специалистом, большим авторитетом в области экономического анализа Хейдо Витсуром. Его оценки сложившейся конъюнктуры всегда отличались (и отличаются до сих пор) высокой точностью и аргументированностью. И не удивительно, что сегодня он занимает пост экономического советника президента Эстонии. Хочется верить, что для главы государства станет, по крайней мере, ориентиром при принятии решений мнение этого эксперта. В частности высказанное им на страницах Postimees в самом начале этого года: «Экономическим вопросом номер один для Эстонии является и на какое-то время останется не торговля водкой в Латвии, а нехватка рабочей силы и проблемы, связанные с её качеством… В вопросе рождаемости, как и большая часть европейских стран, мы тихо сдаём. При этом продолжительность жизни, благодаря распространению здорового образа жизни и развитию медицины, растёт, но, к сожалению, не растёт при этом в нужном темпе количество прожитых в здоровье лет и само здоровье населения. Если мы чего-то быстро не предпримем и не добьёмся успеха, то уже следующему поколению придётся невероятно сложно».
Как говорят в Одессе – оно нам такое надо?!