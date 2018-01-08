Как сыны Ивана захватили места сынов Калева

Просто собственник банка Bigbank Парвел Пруунсильд не выдержал накала дискуссии о необходимости увеличить квоты для ввоза в Эстонию иностранной рабочей силы и чересчур эмоционально отреагировал на высказанное руководителем Центрального союза работодателей Эстонии Тоомасом Тамсаром мнение по этому поводу.

Эти ленивые иммигранты

Прямота, с которой банкир выразил своё отношение к вопросу, вызывает оторопь: «…предприниматели должны искать их (работников вообще и ИТ-специалистов в частности, – прим. автора) в Польше и Румынии, которые являются членами Европейского Союза. Именно по той причине, что мы должны, прежде всего, заботиться о своих братьях и сёстрах: как вернутся домой сыны Калева, если вместо них мы примем на маленькие зарплаты сынов Ивана?» Где бузина, а где дядька…

Забота о своих братьях и сёстрах, безусловно, заслуживает всяческого понимания и уважения. Но причём здесь сыны Ивана? И чем они хуже, скажем, сынов Збышка или какого-нибудь Ёкалэмэнэску? И почему видный финансист решил, что сыны Ивана согласятся занять места сынов Калева за маленькие зарплаты?

Вообще в последнее время почему-то участились случаи прямого или скрытого проявления ксенофобии. Кому-то не нравится акцент телеведущего. Другой косо смотрит на сынов Ивана. Третий, как один из собственников топливной фирмы Olerex Антти Моппель, и вовсе уверен, что «иммигранты не в состоянии, а часто и не хотят вносить достаточный вклад в рынок труда».

Дискуссии о наполнении рынка труда ведутся давно. Собственно, практически с первых лет восстановления государственного суверенитета Эстонии, сразу после того, как прошла эйфория по этому поводу, и настали суровые рабочие будни. Периодически накал этих дискуссий спадает, чтобы вновь обостриться через некоторое время. В наступившем году случился очередной этап такого «сезонного обострения».

Ударим налогами по бездорожью и разгильдяйству!

Думаю, не ошибусь, если скажу, что катализатором для этого послужило вступление в силу нового порядка взимания налогов. Сложилась редкостная ситуация, когда одно решение правящей коалиции смогло объединить всю нацию. Новой налоговой системой недовольны все - от олигархов до пенсионеров.

Говорят, основатель квантовой физики лауреат Нобелевской премии Макс Планк в своё время скромно заметил, что он начинал свою деятельность как экономист, но затем оставил эту профессию, потому что она оказалась для него слишком трудной. Я не Макс Планк, а потому готов бестрепетною дланью внести свои три копейки в копилку дискуссии на эту тему.

С одной стороны, как рядовой обыватель, я, разумеется, целиком за то, чтобы налогов было поменьше, а методика их взимания – попроще. Однако проще – не всегда лучше. Иначе мы бы до сих пор обходились дубиной и деревянной сохой вместо синхрофазотронов и орбитальных космических станций. Может, с чьей-то точки зрения нам и было бы полезнее и безопаснее оставаться на уровне сохи и дубины, но я, даже не имея специальной технической и экономической подготовки, просто нутром чую, что это не так. Каков экономический смысл понятий «нутро» и «чуять», я ответить затрудняюсь, но таковы мои ощущения.