Reporter о смертельной аварии: погибли супруги, за рулем был их сын

«По первоначальным данным, в тот момент, когда произошло ДТП, погодные условия были скверными: валил снег, дорога была припорошена, а под ней - слой льда. Есть основание полагать, что легковой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение», - сказал дежурный патрульной службы Хенри Мурумаа.

Столкновение было настолько мощным, что на месте аварии скончались 49-летняя женщина и 53-летний мужчина. Водитель - 27-летний мужчина - получил травмы и был доставлен в больницу.

«Водитель грузовика сказал, что все произошло очень быстро, погодные условия были ужасными», - добавил Хенри Мурумаа. Грузовиком управлял трезвый 48-летний водитель из Латвии, он не пострадал.

По данным Reporter, в ДТП погибли супруги, в этот роковой момент за рулем находился их сын.

Оба водителя были трезвы.

Департамент полиции и погранохраны сообщил в понедельник, что ищет очевидцев этой тяжелой аварии. Для выяснения точных обстоятельств этого трагического ДТП свидетелей просят звонить по телефону Пярнуского отделения полиции 53435613.