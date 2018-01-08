Налоговая паника: люди боятся за каждый евро

Так один читатель рассказал, что ежемесячно отправляет на счет сыну 100 евро, чтобы помочь отпрыску с повседневными тратами. «Не будет ли эта сумма считаться доходом, с которого после придется заплатить налог?»

На этот и последующие вопросы ответил руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс: «Выдача детям так называемых карманных денег налогообложению не подлежит. Ежемесячный денежный подарок отца или дотация в 100 евро не будет учитываться, как доход сына, и не повлияет на размер его не облагаемого налогом минимума».

Другой вопрос от читательницы, которая собирается взять кредит в размере 20 000 евро, чтобы помочь своему сыну с первым взносом при приобретении квартиры: «Деньги должны будут оставаться на счету три-четыре месяца, не снимут ли с них подоходный налог?»

«Нет, с кредитов платить подоходный налог не нужно», - ответил Лауритс.

В минувшую пятницу, 5 января, в день выплаты пенсий и к нам обратился пенсионер, которому недоплатили по его расчетам около 40 евро. Разница с другими, пострадавшими от налоговых изменений пенсионерами здесь в том, что наш читатель назывался не работающим пенсионером, которому по всем правилам не нужно было подавать заявление об учете не облагаемого налогом минимума и который, при наличии средней по стране пенсии, должен был не потерять, а, скорее, наоборот, немножко выиграть.

«Если такое произошло у какого-то не работающего пенсионер, то мы просим связаться напрямую св Департаментом социального страхования», - посоветовал руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента.