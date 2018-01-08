Конфликт австралийца с начальницей-эстонкой закончился солидной компенсацией

Работник кафе QBar Филлип Соффей считает, что его проблемы начались после того, как руководить заведением стала эстонка Марий Стэнли, пишет The Morning Bulletin.

Соффей утверждает, что новоиспеченная начальница сразу начала нанимать на работу других эстонцев. Поскольку эстонцы общались между собой на своем родном языке, то Соффей чувствовал себя изолированным от коллектива. Об этом он написал хозяйке заведения Кристи Фореман еще в октябре 2016 года.

На новый виток конфликт вышел уже в феврале 2017 года, когда в один из дней Стэнли, уходя с работы, попрощалась со всеми на эстонском языке, а на фразу Соффей «увидимся» не отреагировала. После этого он обратился к коллегам с фразой: «Она, наверное, расистская стерва». Услышав это, один из коллег Соффей рассказал обо всем и Стэнли, и Фореман.

В марте прошлого года Соффей отправил Фореман очередное письмо, в котором утверждал, что из-за комментария, произнесенного эмоциональном порыве, о нем сложилось плохое впечатление. При этом он отметил, что не сожалеет о своих словах, после того, что стало происходить в кафе.

В итоге Фореман решила уволить австралийца. Он, в свою очередь, обратился в комиссию по трудовым спорам. Комиссия признала, что поведение Соффей было неподобающим и непрофессиональным, но все-таки не является достаточной причиной для увольнения.

Комиссия обязала работодателя выплатить Соффей 3898 австралийских долларов компенсации (около 2500 евро).