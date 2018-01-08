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Россиянин признался в террористическом акте в Германии

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ФОТО: Martin Meissner/AP

Сегодня в Германии состоялось второе заседание суда по делу о подрыве автобуса дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017, на котором Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) частично признал свою вину.

Он обвиняется в покушении на жизнь 28 человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.

В зале суда 28-летний обвиняемый зачитал свое заявление, закончив его словами раскаяния: «Я глубоко сожалею о том, что я сделал». Он принес извинения футболистам «Боруссии» (в результате взрыва у отеля в Дортмунде ранение получил защитник Марк Бартра) и пострадавшему полицейскому.

Сергей В. взял на себя ответственность за нападение на автобус и сказал, что не хотел никого убивать: «Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм».

Адвокат Карл Хейденрайх подтвердил версию о том, что его подзащитный не собирался наносить ущерб людям, а лишь хотел спровоцировать вылет команды из Лиги чемпионов (взрыв произошел по пути команды на матч с «Монако», переигранный на следующий день), чтобы акции клуба временно обесценились, и он смог бы на этом заработать.

Сообщается, что обвиняемый находился в подавленном состоянии из-за того, что его бросила девушка.

В суде также выступил эксперт-криминалист, который заявил, что взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами: «Для смертоносного взрыва необходима энергия в 79 джоулей. Согласно реконструкции, у этих зарядов была энергия 135 джоулей. Шрапнель разлетелась на 206 метров».

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