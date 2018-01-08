Картина дня: последствия шторма, смертельная авария и споры вокруг церкви Нигулисте

Последствия шторма в Эстонии

В воскресенье в волости Кохила в Рапламаа в результате падения дерева погибла женщина. Читать далее... За прошедшие сутки спасатели получили около 100 вызовов в связи с бушующим в Эстонии штормом. Читать далее... Больше всего вызовов за последние сутки, когда над Эстонией бушевал штормовой ветер, поступило спасателям в северной части страны. Читать далее...

Reporter о тяжелой аварии: погибли супруги, за рулем был их сын

В воскресенье поздним вечером в поселке Пярну-Яагупи произошло ДТП. При столкновении грузовика и автомобиля Mercedes погибли два пассажира легковушки. По данным Reporter, оба водителя были трезвы. Читать далее...

Споры вокруг церкви Нигулисте

Эстонская Евангелическая Лютеранская Церковь (EELK) получила от правительства миллионы евро за церковь Нигулисте при том, что на самом деле нет юридического определения, если ли у EELK вообще право на находящееся в самом центре Таллинна сакральное сооружение. Читать далее... Проведя основательную исследовательскую работу, несколько лет назад EELK сообщила Министерству культуры, что здание церкви Нигулисте, земля под ней, главный алтарь и картина «Танец смерти» Бернта Нотке оценивается в более чем 111 миллионов евро, но EELK согласится и на 37 миллионов евро. Читать далее...

Рост цен в 2017 году: больше всего подорожали продукты

Индекс потребительских цен в Эстонии в 2017 году вырос по сравнению со среднем показателем 2016 года на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Читать далее...

Как должен пенсионер рассчитывать свой доход с нового года?

Изменившаяся с нового года налоговая система заставит и работающих пенсионеров следить за своим доходом. Читать далее...

Студия Postimees: монумент на Маарьямяги – реставрировать или демонтировать?

В студии Postimees собрались обсудить данную тему журналист Димитрий Кленский и новоиспеченный специалист Эстонского Института исторической памяти, возглавляющий направление информирования и сотрудничества, экс-советник парламентской фракции Свободной партии Сергей Метлев. Читать далее...

У Арво Сарапуу рак

Попавший после истории с вывозом мусора в Таллинне по уголовное преследование бывший вице-мэр столицы Арво Сарапуу борется с раком и подтверждает, что лечащий врач велел ему избегать попадания в стрессовые ситуации. Читать далее...

Танкист с многомиллионными долгами сворачивает лавочку

Известный ликвидатор предприятий Калев Сакьяс, ставший обвиняемым по уголовному делу, избежит суда, так как признал свою вину. Он обещает, что завтра сложит свои полномочия и покинет должность для подтверждения достигнутого соглашения. Читать далее...

Неизвестный с ножом ограбил заправку

Вчера, 7 января, около 00.25 молодой человек высокого роста зашел на заправку, расположенную по адресу Яама, 82 в Тарту, и, угрожая ножом, взял из кассы около 100 евро. Читать далее...

Вблизи отеля «Олимпия» построят 30-этажное офисное здание

Победителем международного архитектурного конкурса для таллиннского квартала Юхкентали стала работа архитектора Мартина Аунина Lightpark. Читать далее...