Историк: мемориал Маарьямяэ нельзя сносить, это лучшее произведение ландшафтной архитектуры Эстонии

«Честно говоря, я была просто шокирована, поскольку на мой взгляд, это самое лучшее произведение эстонской ландшафтной архитектуры. Также думают многие мои коллеги и архитекторы», – сказала Паулус в утренней радиопередаче Vikerhommik и добавила, что лучше было бы сделать газон, починить плиты, и мемориал Маарьямяэ был бы более ценным, чем раньше.

Паулус отметила, что ландшафтная архитектура Эстонии не слишком разнообразна и богата, здесь очень мало интересных примеров: «Большинство из них - это приусадебные парки, которые сохранились в достаточно хорошем состоянии благодаря тому, что многие усадьбы служили зданиями для школ. А таких хороших, классных новых комплексов, где можно провести время и не платить за это деньги, в отличие от разнообразных торговых центров, у нас мало».