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Историк: мемориал Маарьямяэ нельзя сносить, это лучшее произведение ландшафтной архитектуры Эстонии

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Мемориал на Маарьямяги | ФОТО: Peeter Langovits

Предположение министра юстиции Урмаса Рейнсалу, высказанное в радиоэфире Vikerraadio, о том, что советский мемориал Маарьямяэ могут частично демонтировать, шокировала историка архитектуры Карин Паулус, которая считает, что его нельзя ломать, передает Rus.ERR.

«Честно говоря, я была просто шокирована, поскольку на мой взгляд, это самое лучшее произведение эстонской ландшафтной архитектуры. Также думают многие мои коллеги и архитекторы», – сказала Паулус в утренней радиопередаче Vikerhommik и добавила, что лучше было бы сделать газон, починить плиты, и мемориал Маарьямяэ был бы более ценным, чем раньше.

Паулус отметила, что ландшафтная архитектура Эстонии не слишком разнообразна и богата, здесь очень мало интересных примеров: «Большинство из них - это приусадебные парки, которые сохранились в достаточно хорошем состоянии благодаря тому, что многие усадьбы служили зданиями для школ. А таких хороших, классных новых комплексов, где можно провести время и не платить за это деньги, в отличие от разнообразных торговых центров, у нас мало».

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