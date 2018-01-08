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Пригласи девушку на футбол!

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Саудовская женщина в никабе | ФОТО: FAISAL AL NASSER/REUTERS

В Саудовской Аравии женщинам, начиная с пятницы, будет разрешено посещать матчи футбольного первенства Королевства.

Всего три матча в известной своей суровыми порядками в отношении женщин Саудовской Аравии будет доступно для обозрения представительницам слабого пола в данном Королевстве - 12, 13 и 18 январая в Джидде, Эр-Рияде и Даммаме. Первым поединком станет игра "Аль-Ахли", который возглавляет украинский тренер, бывшой нападающий киевского и сборной Украины, Сергей Ребров, против "Аль-Батина".

В КСА для женщин установлены строгие правила поведения, которые в Европе считаются дискриминационными. Однако под давлением мировой общественности некоторые запреты уже сняты - женщины в КСА могут водить автомобиль.

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