Михаил Лотман: пропаганда впиталась так глубоко, что ее больше не замечают

Если бы не было противно, было бы достаточно интересно понаблюдать за нынешним процессом бессловесного подчинения. Партия, у которой договор о сотрудничестве с Единой Россией, - партия премьер-министра. В этой партии по-прежнему процветает коррупция и пропутинские симпатии. Особенно противно наблюдать, как партнеры по коалиции защищают коррупционеров и предателей из Центристской партии. Юри Ратас должен был быть эталоном проэстонскости. Сказки о замораживании договора о сотрудничестве или о том, что он не работает, могут подействовать только на тех, кто занимается самообманом, или на очень простодушных людей. Этот договор очень хорошо работает, и уже не на уровне одной лишь партии, а на уровне целого правительства. Договор с Единой Россией – настолько одиозное дело, что даже пророссийский латвийский политик и государственный деятель Нилс Ушаковс предпочел от него отказаться. Зато Эстония – аванпост российского влияния в Европе.

Говорят, что это всего лишь культура, это всего лишь контакты простых людей, за этим нет ни какой-либо пропаганды, ни танков. Танки, действительно, ждут по ту сторону границы, но пропаганда впиталась настолько глубоко, что ее больше не замечают. Известный дирижер с эстонскими корнями дает концерт в российском посольстве – ой, ну что вы, где же тут пропаганда, это ведь чистое искусство. Посещающие Эстонию деятели культуры и искусства – преимущественно из окружения Путина.

Если во времена Сталина культуру подавляли массовыми репрессиями и страхом, то в путинской России репрессии лишь выборочные, деятелей культуры просто покупают, и делают это очень простыми средствами. Если ты дирижер, представитель кино или руководитель театра, тебе четко дают понять, что твое финансирование зависит от того, выражаешь ли ты поддержку аннексии Крыма и подпишешься ли под просьбой, адресованной Путину, чтобы он в очередной раз баллотировался в президенты. И тогда тебе еще скажут, что ты сам можешь быть сколь угодно смелым человеком, но в твоем театре работает несколько сот человек, и все они пострадают. И все эти люди едут в Эстонию представлять солнечную Россию.

До Второй мировой войны решающий этап молчаливого подчинения начался не с подписания пакта Молотова-Риббентропа. В 1938 году обнаружилось, что Советский Союз не так уж плох, что там много хороших писателей, художников и так далее, которых начали в избытке представлять и в Эстонии. Инициатива исходила не с эстонской стороны. Танкам предшествовал культурный десант, который был достаточно успешным, в значительной мере подорвав волю эстонцев к сопротивлению. И прогрессивные эстонские культурные деятели ехали в Россию и видели своими глазами, что все те ужасы, которые говорили о Советском Союзе – ложь: люди там счастливы. Я об этом уже писал.

Особенно показательна в этом отношении ведущаяся сейчас дискуссия о российских телеканалах: утверждается, что они совершенно не враждебны, не содержат пропаганду, наоборот – мы используем их в своих интересах. И вообще, мы ведь должны думать и о наших русских согражданах – не должны же они оставаться без ценных источников информации.