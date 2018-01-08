2018 год в Таллинне: ни памятника Довлатову, ни «Дней Довлатова»

Как рассказала корреспонденту портала Rus.ERR художественный руководитель «Дней Довлатова» в Таллинне Елена Скульская, в прошлом году фестивалю была оказана широкая поддержка со стороны самых разных организаций - Рийгикогу, фонда «Капитал культуры», мэрии Таллинна, Министерства культуры, Союза писателей Эстонии, Русского театра, частных спонсоров и сотен добровольцев.

«В этом году, судя по всему, повторить его не удастся», - признала Скульская, добавив, что одной организовать такое масштабное мероприятие у ее не выйдет, а с предложениями о финансовой помощи к ней никто не обращался.

Не будет и установлен памятник писателю, хотя мэр Таллинна Таави Аас опроверг распространенные в конце прошлого года оппозиционным депутатом Таллиннского горсобрания Анастасией Коваленко заявления о том, что центристы отказались от идеи установить столице памятник Сергею Довлатову: осенью этого года будет создана специальная комиссия по созданию мемориала писателю.