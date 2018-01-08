Пыллуаас: не надо сносить советский мемориал Маарьямяэ - его можно преобразовать в мемориал памяти жертвам коммунизма

«Мы поддерживаем план министра юстиции Урмаса Рейнсалу построить в Эстонии памятник жертвам коммунизма, однако я не считаю правильным делать это ценой разрушения имеющегося мемориала», - передала слова Пыллуааса пресс-служба партии. Он добавил, что нынешний мемориал в Маарьямяги с архитектурной точки зрения является высокохудожественным объектом, созданным эстонскими архитекторами и художниками.

«Авторам созданного в 1975 году памятника почти полностью удалось избежать традиционной для того времени советской пафосности и символичности. В свое время строительство мемориала затормозилось и он не был принят к использованию. По этой причине у данного объекта нет никаких ассоциаций с коммунистической пропагандой и идеологией. Для проезжающих мимо него людей это скорее ландшафтно-архитектурный объект, элемент оформления дороги, ведущей в Пирита», - отметил Пыллуаас.

Он напомнил, что на территории мемориала погребены также расстрелянные в июле 1941 года эстонские летчики, участники сопротивления «лесные братья», бойцы подразделения «Эрна». «Вот по этой причине мемориал несет совсем другой посыл — это, скорее, памятник всем тем, кто пострадал от большевизма и коммунизма, кто боролся против них», - добавил Пыллуаас.

«В Эстонии должно быть место, где мы могли бы почтить память пострадавших и погибших от репрессий коммунистического режима. Место, куда можно принести цветы и зажечь свечи в память об арестованных, сосланных, расстрелянных и пропавших без вести членах семей и соотечественников. Давайте лучше приведем мемориал Маарьямяги в порядок и преобразим его в соответствии с нашими пожеланиями и потребностями», - призвал политик.