Беззащитные докторанты

Первого декабря в Тартуском университете вручали дипломы молодым PhD. Несколько лет назад там вручили диплом и мне. Это было очень красиво, очень торжественно и уж точно – незабываемо (большое спасибо тем, кто устраивает такие праздники). Но перед этим я провела в докторантуре пять лет. На год больше положенного срока. И едва не пополнила ряды тех, кто так и не защитился. Как многие мои знакомые. Не думаю, что им очень хотелось уходить, не получив ничего, сознавая, что много лет можно просто выкинуть. Почему же так получается?

Будущее зависит… не от тебя

Иногда кажется, что докторантура – это опасное место. Черная дыра университета. Особенно на некоторых отделениях. Ты поступаешь, имея за плечами годы и годы на студенческой скамье. Ты – «молодой ученый», молодец и гордость. Кажется, что вот оно – твое место и призвание. В мечтах видится профессорская должность, полочка с написанными тобой книгами, уважение и почет. Докторант в первый год активен настолько, что его энтузиазм свернет горы.

А через пару лет понимаешь, что ты проиграл. И будущее – даже не профессорская мантия, а хоть какое-то место в университете, – ждет в лучшем случае десятую часть твоих коллег. Остальным лучше задуматься об альтернативной карьере. Если очень повезло, то докторанту дают читать курсы, вести занятия. На моей кафедре «от щедрот» выдавали несколько часов для зачета по практике. И все.

Чем ты занимался четыре года? Есть ли опыт преподавания? Хммм…

Конференции, статьи и прочее – это очень хорошо. Только, если ты не медик или востребованный технарь, никому не нужно. У нас, гуманитариев, эти кровью и потом написанные статьи за пределами университетов годятся только на растопку печи. Зачем работодателю из государственного учреждения или частной фирмы нужны сведения о том, сколько у свежего PhD конференций за плечами?

Сделать с этим ничего нельзя. Получение места в университете – это 20 процентов таланта и 80 – удачи, связей и харизмы. Пресловутых мест, знаете ли, мало. На всех не хватит. Зачастую, чтобы взять кого-то нового, надо уволить кого-то старого. А средний университетский преподаватель держится за свою должность, как утопающий за соломинку. Потому что больше ему пойти некуда.

Иногда кажется, что легче основать собственный университет, чем найти место в уже имеющемся.

Нас много. Нас очень много. И с каждым годом становится все больше. А ставок — меньше.

К тому же, на пути к заветной должности куда-то девается минимум половина женщин. На моем курсе в университете, например, было 56 девушек и 4 молодых человека. На молодежных конференциях девушек также большинство. А на филологических кафедрах мужчин — половина или даже больше. «Совпадение? Не думаю».

Был ученым, а кем стал?